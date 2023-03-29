«Намного хуже оригинала»: Фанаты Resident Evil 4 рушат оценки ремейка

На агрегаторе Metacritic появились первые пользовательские оценки ремейка Resident Evil 4. Если критики пришли к восторженным выводам, то у игроков мнения в основном разнятся.

На момент публикации заметки средний рейтинг игры от геймеров составляет 5,5/10 на основе более чем 700 оценок. Многие пользователи не поскупились на максимальную оценку, тогда как другие пишут настоящие эссе, ругая Capcom за изменения по сравнению с оригиналом. Больше всего достаётся вырезанному боссу U-3, новому дизайну персонажей и сюжетным обновлениям.

Оценка Resident Evil 4 на ПК от критиков и пользователей Фото: Metacritic

Некоторые отрывки из негативных рецензий

Я разочарован, слишком многое вырезали из оригинала — особенно грустно за моего любимого босса U-3. Это просто Resident Evil 3 в другом сеттинге: такое же неуклюжее управление, те же пресные звуки оружия и музыка. Ремейк намного хуже оригинала.

Это отличный способ играть в RE4 для новичков, но он не так хорош, как оригинал. Даже не близко.

Какой смысл в этом ремейке, если он вообще никак не улучшает оригинал?

Никогда не играл в оригинал, но ремейк играется неуклюже и странно. Геймплей вообще не захватывает.

При этом пользователи Steam превозносят новинку — на платформе Valve аж 97% положительных отзывов. Судя по всему, на Metacritic пришли в основном самые заядлые фанаты оригинальной Resident Evil 4, которые изначально были негативно настроены по отношению к переизданию.