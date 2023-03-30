Все детали обновления 3.6. для Genshin Impact раскроют уже завтра
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Завтра, 31 марта, авторы Genshin Impact проведут на Twitch большую презентацию обновления 3.6. Стрим стартует завтра в 15:00 мск.
Из этого стрима вы узнаете подробности о новом контенте и других обновлениях в версии 3.6. Вас также ждут промокоды и другие отличные трофеи! Следите за нашими каналами. Скоро увидимся, Путешественники!
Фото: HoYoverse
Специальный стрим также выйдет 31 марта в 16:00 мск на официальном YouTube-канале игры.
Уже известно, что с новым обновлением в игру добавят двух новых героев — Бай Чжу (пять звёзд) и Кавеха (четыре звезды). Больше информации авторы раскроют на трансляции. Сам апдейт выйдет 12 апреля.
Недавно HoYoverse анонсировала дату выхода своей новой игры Honkai: Star Rail. Космический ролевой экшен выйдет 26 апреля на ПК в Epic Games Store и на мобильных платформах, а чуть позже доберётся и до консолей PlayStation. Игра будет полностью бесплатной.
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