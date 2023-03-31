Режиссёр «Крёстного отца» завершил съёмки «Мегалополиса» — фильма своей мечты

30 марта завершились съёмки многострадального фильма «Мегалополис». За режиссуру картины отвечал Фрэнсис Форд Коппола, создатель «Крёстного отца» и «Апокалипсиса сегодня». Ранее постановщик называл грядущую картину «фильмом мечты».
«Мегалополис» расскажет о гениальном архитекторе, который хочет перестроить Нью-Йорк после глобальной катастрофы, превратив его в настоящую утопию. Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер («Звёздные войны»), Шайа Лабаф («Трансформеры»), Лоуренс Фишбёрн («Матрица»), Дастин Хоффман («Человек дождя») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»).
Производство «Мегалополис» оказалось крайне проблемным: сразу множество инсайдеров сообщало о том, что на съёмках «творится полное безумие». Частично эту информацию подтвердило увольнение всей команды художников по спецэффектам и резкое увеличение бюджета. Судя по всему, авторы смогли решить все разногласия и довели производство до постпроизводства. Когда состоится премьера ленты, неизвестно.
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