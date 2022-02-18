Режиссёр «Крёстного отца» раскритиковал фильмы Marvel и современные блокбастеры

В интервью изданию GQ режиссёр «Крёстного отца» и «Апокалипсиса сегодня» Фрэнсис Форд Коппола высказался на тему современных блокбастеров. Для него крупные студийные картины находятся примерно на одном уровне с фильмами Marvel — по его словам, они используют одни и те же шаблоны. Критике подверглась даже «Дюна» Дени Вильнёва — в ней якобы есть элементы, которые можно найти во множестве других крупнобюджетных картин.

Раньше у нас были студийные фильмы. А теперь — фильмы Marvel. А что такое «фильм Marvel»? Это одна и та же картина-прототип, которую снимают снова и снова, только выглядит она по-разному.



Возьмём «Дюну» Дени Вильнёва, невероятно талантливого, одарённого режиссёра, и возьмём «Не время умирать» Кэри Фукунаги. Оба — чудесные художники.



Мы с вами можем взять две этих картины, выбрать оттуда один и тот же эпизод и сложить воедино. Один и тот же эпизод, в котором, например, машины врезаются друг в друга. В каждом блокбастере есть похожие друг на друга сцены. Создателям ведь надо оправдать огромные бюджеты.



И ведь это мы говорим о хороших фильмах от талантливых кинематографистов.

В данный момент постановщик работает над «Мегалополисом» — фильм рассказывает о Луцие Катилине, пытавшемся захватить власть в Риме, и выступившем против него Марке Туллие Цицероне. В проекте сыграют Зендея, Кейт Бланшетт, Оскар Айзек и Мишель Пфайффер. Дата выхода ленты пока неизвестна.

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