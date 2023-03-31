Разработка Final Fantasy 16 полностью завершена

Разработчики Final Fantasy 16 объявили в социальных сетях о том, что игра «ушла на золото», то есть в печать. Это означает, что диски с проектом уже печатаются, поэтому никаких переносов не будет.

Final Fantasy 16 — новая часть популярной франшизы, в которой игрокам предстоит отправиться в новое захватывающее приключение. В игре не будет открытого мира, но можно будет исследовать большие локации, связанные между собой.

Final Fantasy 16 была анонсирована в 2020 году во время большой State of Play от Sony.

Релиз Final Fantasy 16 состоится 22 июня только для PS5. Игра будет эксклюзивом консоли Sony как минимум до конца зимы 2024 года. После истечения этого срока возможен её релиз на других платформах.