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Спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас выйдет 7 июня 2024 года

Спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас выйдет 7 июня 2024 года
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Боевик «Балерина», который станет спин-оффом серии «Джон Уик», получил официальную дату релиза — картину можно будет увидеть в мировых кинотеатрах с 7 июня 2023 года.

Пятый фильм франшизы расскажет историю балерины и наёмницы Руни. Ранее она появлялась в третьей и четвёртой части в исполнении Юнити Фелан, теперь же эту роль доверили Ане де Армас («Достать ножи», «Бегущий по лезвию», «Блондинка»).

Персонажи Киану Ривза, Иэна Макшейна и Лэнса Реддика появятся в эпизодических ролях. Съемки прошли в конце 2022 года в Европе.

В марте стало известно, что создатели «Джона Уика» готовят ещё один спин-офф по франшизе. Также авторы размышляют о пятой части основной серии и сиквеле «Балерины», но подробности пока не сообщаются.

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