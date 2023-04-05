Electronic Arts стала самым популярным издателем игр на PlayStation и Xbox — Ampere

Как сообщает аналитическая компания Ampere Analysis, в период с сентября 2022 года по февраль 2023-го самым успешным издателем игр для консолей стала Electronic Arts. В продуктах компании проводят время около 16% активных пользователей PlayStation и Xbox.

Самым популярным релизом EA стала FIFA 23 — в феврале рейтинг вовлечённости пользователей в игру составил целых 35%. Футбольному симулятору удалось обойти показатели невероятно популярной Genshin Impact и онлайновой Final Fantasy 14. Также высокие результаты показали Apex Legends и Battlefield 2042, которую недавно добавили в подписки Game Pass и PS Plus.

График вовлечённости консольных игроков Фото: Ampere Analysis

На втором месте в топе оказалась Activision Blizzard благодаря релизу Overwatch 2 и Call of Duty: Modern Warfare 2. Замкнула тройку Epic Games — геймеры продолжают проводить много времени в Fortnite.