Исследование: Windows 11 пользуется каждый пятый житель Земли, доля Windows 10 тоже растёт

Аналитический портал StatCounter выпустил отчёт о популярности операционных систем Windows в марте 2023 года. Судя по данным компании, Windows 11 дошла до отметки в 20,95% — система установлена на каждом пятом компьютере в мире.

Фото: StatCounter

Интересно и то, что доля Windows 10 также растёт. За последние месяцы доля ОС выросла с 68% до 73,46%. Судя по графику, на более современную «десятку» переходят владельцы Windows 7, которую уже перестали поддерживать браузеры Chrome и Opera, а также другие популярные программы. Доля некогда самой популярной системы опустилась до отметки всего лишь в 3,73% — это всё ещё куда больше, чем популярность Windows 8 и 8.1.

В целом пользователи даже самых устаревших ОС предпочитают переходить именно на Windows 10 — сейчас она куда стабильнее и надёжнее, чем 11-я.