В God of War Ragnarok добавили «Новую игру+» и множество других улучшений

God of War Ragnarok получила большое обновление. Оно добавляет в игру режим «Новая игра+», а также улучшает её механики и привносит новый контент.
После прохождения основного сюжета его можно пройти ещё раз. Всё снаряжение и навыки, полученные в первом заходе, на втором будут доступны для использования. С выходом апдейта игроки также получили доступ к Броне Чёрного Медведя, в которой сразу можно начать второй «забег».
Вторая новая броня — Спартанские доспехи, их можно приобрести в самой игре. Игроки также получили повышенный максимальный уровень, новые чары и многое другое.
Новая броня в God of War Ragnarok
Фото: Santa Monica Studio
Нововведения в God of War Ragnarok
- Режим «Новая игра +».
- Новая броня.
- Новый щит.
- Повышенный максимальный уровень.
- Новые чары.
- Возможность кастомизации брони.
- Расширенная арена из Нильфхейма.
- Чёрно-белый фильтр.
- Улучшены финальные боссы.
- 13 новых цветовых комбинаций брони.
- Новые пути прогрессии.
God of War Ragnarok получилась отличной игрой, однако многие жаловались на постоянные подсказки от спутников. Во время решения головоломок напарники не давали подумать и тут же помогали геймерам.
Мало того что это не понравилось геймерам, так от этого не в восторге остался и Санни Сулджик — актёр, сыгравший Атрея в двух последних частях God of War. По его словам, он уже устал слышать собственный голос и получать помощь.
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