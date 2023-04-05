В God of War Ragnarok добавили «Новую игру+» и множество других улучшений

God of War Ragnarok получила большое обновление. Оно добавляет в игру режим «Новая игра+», а также улучшает её механики и привносит новый контент.

После прохождения основного сюжета его можно пройти ещё раз. Всё снаряжение и навыки, полученные в первом заходе, на втором будут доступны для использования. С выходом апдейта игроки также получили доступ к Броне Чёрного Медведя, в которой сразу можно начать второй «забег».

Вторая новая броня — Спартанские доспехи, их можно приобрести в самой игре. Игроки также получили повышенный максимальный уровень, новые чары и многое другое.

Новая броня в God of War Ragnarok

Фото: Santa Monica Studio

Нововведения в God of War Ragnarok

Режим «Новая игра +».

Новая броня.

Новый щит.

Повышенный максимальный уровень.

Новые чары.

Возможность кастомизации брони.

Расширенная арена из Нильфхейма.

Чёрно-белый фильтр.

Улучшены финальные боссы.

13 новых цветовых комбинаций брони.

Новые пути прогрессии.

God of War Ragnarok получилась отличной игрой, однако многие жаловались на постоянные подсказки от спутников. Во время решения головоломок напарники не давали подумать и тут же помогали геймерам.

Мало того что это не понравилось геймерам, так от этого не в восторге остался и Санни Сулджик — актёр, сыгравший Атрея в двух последних частях God of War. По его словам, он уже устал слышать собственный голос и получать помощь.