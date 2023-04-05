Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В God of War Ragnarok добавили «Новую игру+» и множество других улучшений

В God of War Ragnarok добавили «Новую игру+» и множество других улучшений
Аудио-версия:
Комментарии

God of War Ragnarok получила большое обновление. Оно добавляет в игру режим «Новая игра+», а также улучшает её механики и привносит новый контент.

После прохождения основного сюжета его можно пройти ещё раз. Всё снаряжение и навыки, полученные в первом заходе, на втором будут доступны для использования. С выходом апдейта игроки также получили доступ к Броне Чёрного Медведя, в которой сразу можно начать второй «забег».

Вторая новая броня — Спартанские доспехи, их можно приобрести в самой игре. Игроки также получили повышенный максимальный уровень, новые чары и многое другое.

Новая броня в God of War Ragnarok

Фото: Santa Monica Studio

Нововведения в God of War Ragnarok

  • Режим «Новая игра +».
  • Новая броня.
  • Новый щит.
  • Повышенный максимальный уровень.
  • Новые чары.
  • Возможность кастомизации брони.
  • Расширенная арена из Нильфхейма.
  • Чёрно-белый фильтр.
  • Улучшены финальные боссы.
  • 13 новых цветовых комбинаций брони.
  • Новые пути прогрессии.

God of War Ragnarok получилась отличной игрой, однако многие жаловались на постоянные подсказки от спутников. Во время решения головоломок напарники не давали подумать и тут же помогали геймерам.

Мало того что это не понравилось геймерам, так от этого не в восторге остался и Санни Сулджик — актёр, сыгравший Атрея в двух последних частях God of War. По его словам, он уже устал слышать собственный голос и получать помощь.

Материалы по теме
Даже актёра God of War Ragnarok раздражают подсказки напарников во время игры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023