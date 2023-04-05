Даже актёра God of War Ragnarok раздражают подсказки напарников во время игры
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God of War Ragnarok получилась отличной игрой, однако многие жаловались на постоянные подсказки от спутников. Во время решения головоломок напарники не давали подумать и тут же помогали геймерам.
Мало того что это не понравилось геймерам, так от этого не в восторге остался и Санни Сулджик — актёр, сыгравший Атрея в двух последних частях God of War. По его словам, он уже устал слышать собственный голос и получать помощь.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN, Sony Interactive Entertainment.
Я пытаюсь разгадать головоломки, а потом слышу, как даю сам себе подсказки, и это просто… иногда мне так надоедает слышать свой собственный голос.
God of War Ragnarok доступна на PS4 и PS5.
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