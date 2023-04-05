Даже актёра God of War Ragnarok раздражают подсказки напарников во время игры

God of War Ragnarok получилась отличной игрой, однако многие жаловались на постоянные подсказки от спутников. Во время решения головоломок напарники не давали подумать и тут же помогали геймерам.

Мало того что это не понравилось геймерам, так от этого не в восторге остался и Санни Сулджик — актёр, сыгравший Атрея в двух последних частях God of War. По его словам, он уже устал слышать собственный голос и получать помощь.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN, Sony Interactive Entertainment.

Я пытаюсь разгадать головоломки, а потом слышу, как даю сам себе подсказки, и это просто… иногда мне так надоедает слышать свой собственный голос.

God of War Ragnarok доступна на PS4 и PS5.