FSR 2 проиграла все тесты DLSS 2 в 26 топовых играх

Технические специалисты с YouTube-канала Hardware Unboxed провели технический анализ двух технологий сглаживания — DLSS 2 от NVIDIA и FSR 2 от AMD. Тестирование проводилось в 26 играх на ПК в разрешении 4К и 1440p. А также в двух режимах — «Качество» и «Производительность».

В итоге выяснилось, что в 108 тестах FSR 2 от AMD практически всегда уступала DLSS 2 от NVIDIA. Лишь в двух тестах FSR 2 не отставал по показателям от DLSS 2.

По данным экспертов, самая большая разница между DLSS и FSR видна в режиме производительности и при разрешении 1440p, и при 4K. DLSS 2 гораздо лучше реконструирует в играх кадры, во время работы технологии NVIDIA возникает меньше артефактов вроде мерцания, если сравнивать с FSR 2.

Сравнение работы FSR 2 от AMD и DLSS 2 от NVIDIA

Tie — одинаковый результат, DLSS — небольшое преимущество, DLSS — заметное преимущество, DLSS — серьёзное преимущество Фото: Hardware Unboxed

Видео доступно на YouTube-канале Hardware Unboxed. Права на видео принадлежат Hardware Unboxed.

