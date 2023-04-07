FSR 2 проиграла все тесты DLSS 2 в 26 топовых играх

Технические специалисты с YouTube-канала Hardware Unboxed провели технический анализ двух технологий сглаживания — DLSS 2 от NVIDIA и FSR 2 от AMD. Тестирование проводилось в 26 играх на ПК в разрешении 4К и 1440p. А также в двух режимах — «Качество» и «Производительность».
В итоге выяснилось, что в 108 тестах FSR 2 от AMD практически всегда уступала DLSS 2 от NVIDIA. Лишь в двух тестах FSR 2 не отставал по показателям от DLSS 2.
По данным экспертов, самая большая разница между DLSS и FSR видна в режиме производительности и при разрешении 1440p, и при 4K. DLSS 2 гораздо лучше реконструирует в играх кадры, во время работы технологии NVIDIA возникает меньше артефактов вроде мерцания, если сравнивать с FSR 2.
Сравнение работы FSR 2 от AMD и DLSS 2 от NVIDIA
Tie — одинаковый результат, DLSS — небольшое преимущество, DLSS — заметное преимущество, DLSS — серьёзное преимущество
Фото: Hardware Unboxed
Видео доступно на YouTube-канале Hardware Unboxed. Права на видео принадлежат Hardware Unboxed.
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