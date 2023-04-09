Вышел последний перед выходом трейлер игры Star Wars Jedi: Survivor

Electronic Arts презентовала финальный геймплейный трейлер приключенческой Star Wars Jedi: Survivor. В ролике показали массу кадров с эффектными битвами, погонями и платформингом. Несмотря на то, что видео назвали «геймплейным», в нём есть и сюжетные сцены.

Финальный геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor

Видео доступно на YouTube-канале EA Star Wars. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Разработчики недавно подтвердили, что знаменитая планета Корусант, которая располагается в сердце Галактики и считалась главным политическим центром, будет доступна в игре для исследования.

Star Wars Jedi: Survivor — продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order. События сиквела развернутся через пять лет после финала первой игры. Сюжетную основу разработчики скрывают, лишь намекая на неё в первом трейлере. Судя по всему, главный герой с командой будут искать кого-то — но зачем и кого, большой вопрос.

Игра выходит 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.