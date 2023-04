Steam Deck сместил ремейк Resident Evil 4 с лидеров в чартах Steam

Сервис Steam DB опубликовал свежий чарт Steam за период с 4 по 11 апреля. Ремейк Resident Evil 4 потерял свою лидирующую позицию, на которой находился две недели подряд. Тайтл ожидаемо сместил портативный ПК Steam Deck и занял первое место.

Также в топе есть FIFA 23, Dredge, Call of Duty: Modern Warfare 2, Sons of the Forest, Hogwarts Legacy и другие тайтлы. Неделю назад на десятой позиции расположилась Forza Horizon 5, а сейчас её место занял хоррор Demonologist.

Чарт Steam с 4 по 11 апреля

Steam Deck Ремейк Resident Evil 4 FIFA 23 Dredge The Elder Scrolls Online Call of Duty: Modern Warfare 2 Sons of the Forest Rust Hogwarts Legacy Demonologist

Материалы по теме В Steam вышла «Кужлевка» — игра о вторжении инопланетян со звёздами отечественного дубляжа

Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.