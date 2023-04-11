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Группа BLACKPINK стала самой популярной среди музыкантов на YouTube

Группа BLACKPINK стала самой популярной среди музыкантов на YouTube
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Корейская поп-группа BLACKPINK обновила рекорд по количеству просмотров всех видео на музыкальном YouTube-канале — пользователи открывали клипы их выступлений более 30,1 млрд раз.

Таким образом, квартет обогнал Джастина Бибера (30,099 млрд просмотров) и вышел на первое место по популярности среди артистов на YouTube. На третьем месте держится Эд Ширан (29,6 млрд).

BLACKPINK также удерживает лидерство как музыкальный канал с наибольшим количеством подписчиков на YouTube — 86,4 млн человек.

Фото: YouTube

BLACKPINK выступает с 2016 года, в состав K-pop группы входят четыре участницы — Джису, Дженни, Розэ и Лиса. Почти сразу коллектив открыл свой YouTube-канал. За время существования группы сразу шесть клипов, включая Kill This Love и Boombayah, набрали более 1 млрд просмотров.

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