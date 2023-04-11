Группа BLACKPINK стала самой популярной среди музыкантов на YouTube

Корейская поп-группа BLACKPINK обновила рекорд по количеству просмотров всех видео на музыкальном YouTube-канале — пользователи открывали клипы их выступлений более 30,1 млрд раз.
Таким образом, квартет обогнал Джастина Бибера (30,099 млрд просмотров) и вышел на первое место по популярности среди артистов на YouTube. На третьем месте держится Эд Ширан (29,6 млрд).
BLACKPINK также удерживает лидерство как музыкальный канал с наибольшим количеством подписчиков на YouTube — 86,4 млн человек.
Фото: YouTube
BLACKPINK выступает с 2016 года, в состав K-pop группы входят четыре участницы — Джису, Дженни, Розэ и Лиса. Почти сразу коллектив открыл свой YouTube-канал. За время существования группы сразу шесть клипов, включая Kill This Love и Boombayah, набрали более 1 млрд просмотров.
- 11 апреля 2023
-
17:05
-
17:05
-
16:46
-
16:21
-
16:09
-
16:06
-
15:50
-
15:38
-
15:08
-
15:00
-
14:40
-
14:37
-
14:23
-
13:59
-
13:55
-
13:28
-
13:23
-
13:10
-
13:02
-
12:44
-
12:30
-
12:05
-
11:35
-
10:45
-
10:10
-
09:35
-
09:00
-
08:35
-
00:15
- 10 апреля 2023
-
23:45
-
20:50
-
20:35
-
20:24
-
19:57
-
19:39