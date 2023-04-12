«Форсаж 10» получил возрастной рейтинг PG-13 (по рейтинговой системе MPAA) — детям до 13 лет просмотр нежелателен. Причина — в экшене есть сцены с насилием, а также ненормативная лексика и сцены, «наводящие на определённые мысли». Об этом сообщил портал One Take News.

Прошлые два выпуска культовой семейной киносаги — восьмая и девятая части — тоже вышли с рейтингом PG-13.

Рейтинг PG-13 получают фильмы, содержание которых считается неприемлемым для детей до 13 лет. При этом рейтинге на экране отсутствуют сцены с откровенным насилием и обнажёнкой, но могут присутствовать неконкретизированные эпизоды с наркотиками и связанные с сексом слова и выражения.

Одну крайне брутальную сцену боя между героинями Мишель Родригес (Летти Ортис) и Шарлиз Терон (Сайфер) из «Форсажа 10» сняли без режиссёра. В этом в интервью изданию Vanity Fair недавно призналась Мишель. Актриса отметила, что Шарлиз — «настоящий монстр». Отрывок из этой действительно жёсткой сцены боя показали в дебютном трейлере боевика.

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Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая 2023 года.