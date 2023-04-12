Дэвид Харбор и Арчи Мадекве — на первом кадре экранизации Gran Turismo

Издание Empire поделилось первым кадром экранизации серии гоночных симуляторов Gran Turismo. На изображении — исполнители главных ролей Дэвид Харбор и Арчи Мадекве в гоночной форме.

Первый кадр экранизации Gran Turismo

Фото: Empire

Режиссёр картины Нил Бломкамп в беседе с журналистами Empire заявил, что в этой экранизации все актёры гоняют на реальных машинах на огромных скоростях. Подобный подход к съёмкам был реализован в хитовом блокбастере прошлого года «Топ Ган 2: Мэверик». Видимо, авторы вдохновились подходом Тома Круза и Джозефа Косински.

Это настоящие актёры, на настоящих машинах, на настоящих гоночных трассах. Они водят безумно быстро.

Фильм Gran Turismo расскажет историю реального геймера Янна Марденборо, который фанател от культовых гоночных симуляторов и в результате стал реальным профессиональным гонщиком. Главные роли в картине достались Дэвиду Харбору, Орландо Блуму, Арчи Мадекве и другим. Создатель франшизы Кадзунори Ямаути взял на себя обязанности исполнительного продюсера.

Премьера экранизации Gran Turismo состоится 11 августа 2023 года.