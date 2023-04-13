Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

HBO начала поиски шоураннера для сериала «Гарри Поттер»

HBO начала поиски шоураннера для сериала «Гарри Поттер»
Аудио-версия:
Комментарии

12 апреля HBO анонсировала перезапуск «Гарри Поттера» в виде сериала. Шоу от телесети заново расскажет историю Мальчика со шрамом с полным сохранением сюжетных подробностей и атмосферы волшебного мира.

Продюсерами сериала выступят создательница оригинальных книг Джоан Роулинг, Нил Блэр («Фантастические твари») и Рут Кэнли-Леттс («Слишком близко»). При этом HBO только сейчас начнут поиски шоураннера — человека, который будет отвечать за сериал и весь производственный процесс. Пока неясно, есть ли у холдинга какие-то предварительные кандидатуры.

Как отметили в HBO, полноценные поиски стартуют уже совсем скоро — авторам шоу понадобится влюблённый во франшизу человек, готовый потратить на сериал ближайшие десять лет. Именно столько лет займёт адаптация всех семи сезонов, рассказал глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.

Материалы по теме
«Гарри Поттера» превратят в сериал — и это замечательные новости для фанатов
«Гарри Поттера» превратят в сериал — и это замечательные новости для фанатов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023