HBO начала поиски шоураннера для сериала «Гарри Поттер»

12 апреля HBO анонсировала перезапуск «Гарри Поттера» в виде сериала. Шоу от телесети заново расскажет историю Мальчика со шрамом с полным сохранением сюжетных подробностей и атмосферы волшебного мира.
Продюсерами сериала выступят создательница оригинальных книг Джоан Роулинг, Нил Блэр («Фантастические твари») и Рут Кэнли-Леттс («Слишком близко»). При этом HBO только сейчас начнут поиски шоураннера — человека, который будет отвечать за сериал и весь производственный процесс. Пока неясно, есть ли у холдинга какие-то предварительные кандидатуры.
Как отметили в HBO, полноценные поиски стартуют уже совсем скоро — авторам шоу понадобится влюблённый во франшизу человек, готовый потратить на сериал ближайшие десять лет. Именно столько лет займёт адаптация всех семи сезонов, рассказал глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.
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