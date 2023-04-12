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Официально: HBO снимет сериал «Гарри Поттер»

Официально: HBO снимет сериал «Гарри Поттер»
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Информация авторитетных изданий подтвердилась — HBO действительно работает над сериальной адаптацией «Гарри Поттера». Компания показала лишь небольшой тизер с волшебной музыкой: судя по всему, производство находится ещё на очень ранней стадии.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Как и сообщалось ранее, сериал заново расскажет историю Гарри Поттера. Авторы заявили, что шоу будет основано на книгах Джоан Роулинг — создатели постараются перенести в сериал каждую мелкую деталь, которых с каждым фильмом киносаги становилось всё меньше. Кроме того, писательница будет участвовать в создании проекта.

У сериала пока нет даже приблизительной даты премьеры. Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав отметил, что впереди зрителей ждёт «путешествие длиной в 10 лет».

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