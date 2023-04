Журнал Time включил автора Dark Souls и Elden Ring в топ-100 влиятельных людей 2023 года

Журнал TIME опубликовал свой ежегодный список ста самых влиятельных людей прошлого года. В топ попал Хидетака Миядзаки — автор Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice и Elden Ring. Журналисты отнесли разработчика к новаторам.

Колонку про японского создателя видеоигр написал Нил Дракманн — вице-президент студии Naughty Dog и автор вселенной The Last of Us. В небольшом эссе он рассказал, в чём особенность игр Миядзаки. Дело в том, что они позволяют игроку почувствовать себя опытным и умным, ведь все тонкости игрового процесса и сюжета приходится понимать самостоятельно.

Игры Миядзаки заставляют игрока чувствовать себя опытным и умным — и все это благодаря бескомпромиссному подходу к разработке игр его команды. Он отказывается слишком подробно объяснять механики или лор, а скорее доверяет игроку, чтобы он пришёл к этому самостоятельно.

Хидетака Миядзаки стал вторым японским разработчиком, который попал в ежегодный рейтинг TIME. В 2007 году в список включили создателя Mario и The Legend of Zelda Сигэру Миямото.