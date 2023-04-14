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Фильм по Dead Space снимет режиссёр «Заклятия» и «Астрала» Джеймс Ван — Дэниел Рихтман

Фильм по Dead Space снимет режиссёр «Заклятия» и «Астрала» Джеймс Ван — Дэниел Рихтман
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Известный инсайдер Дэниел Рихтман, известный тем, что предоставляет информацию по проектам Marvel, DC и других компаний, рассказал, что у экранизации Dead Space появился режиссёр.

Им якобы выступит Джеймс Ван, известный по хоррор-франшизам «Астрал», «Заклятие» и «Пила». Если всё будет действительно так, то за хоррор-сегмент экранизации можно не переживать, поскольку Ван в этом деле мастер.

Рихтман также отметил, что Warner Bros. поделится деталями экранизации уже в ближайшее время, но, когда именно это случится, неизвестно.

Ещё в январе культовый режиссёр Джон Карпентер проговорился об экранизации Dead Space. Тогда многие фанаты посчитали, что постановщик что-то напутал, но на деле, похоже, действительно проговорился.

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