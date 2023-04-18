Джеймс Ганн объявил о старте предпроизводства фильма «Супермен: Наследие»
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Глава киновселенной DC Джеймс Ганн объявил о старте предпроизводства фильма «Супермен: Наследие». Продюсер заявил, что в ближайшее время стартуют разработка костюмов, создание декораций и запуск других важных для будущих съёмок процессов. Кроме того, Ганн выложил фотографию с первой страницей сценария будущей картины.
Фото: «твиттер» Джеймса Ганна
«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года. В ближайшее время Warner Bros. Discovery начнёт поиск актёра на главную роль — несмотря на все слухи, кастинг ещё не начался.
Картина о Супермене станет новым началом для киновселенной DC, которая полностью перезапустит франшизу.
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