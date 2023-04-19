Вышла финальная серия нового сезона «Мандалорца»
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Сегодня на Disney+ состоялась премьера восьмой, финальной серии третьего сезона сериала «Мандалорец». Эпизод уже можно посмотреть на сервисе, но в России он не работает.
Сегодня третий сезон шоу завершился. Четвёртый сезон точно будет, а после него история продолжится и дальше. Например, в потенциальном пятом или шестом сезонах.
Среди всех вышедших эпизодов хуже всего оценили шестой — у него 6,3 балла на сайте IMDb. Самую высокую оценку получила седьмая серия. Какой рейтинг сформируется у свежего эпизода, сможем узнать немного позже.
В третьем сезоне у главного героя была особая цель — вернуться на родную планету мандалорцев и вернуть себе честь, которую он потерял при спасении маленького Грогу.
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