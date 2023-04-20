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В Epic Games Store бесплатно дарят приключения Beyond Blue и Never Alone

В Epic Games Store бесплатно дарят приключения Beyond Blue и Never Alone
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20 апреля в Epic Games Store стартовала очередная раздача. В этот раз игроки могут забрать сразу две игры:

  • Beyond Blue — приключение, в котором игрокам предстоит познать жизнь подводного мира. Главной героиней выступает учёная и исследовательница Мирай, которая отправляется в океанические глубины.

Видео доступно на YouTube-канале Beyond Blue. Права на видео принадлежат E-Line Media

  • Never Alone (Kisima Ingitchuna) — платформер, повествующий о девочке Нуне и её песце, которые вместе путешествуют по ледяной тундре Аляски.

Видео доступно на YouTube-канале Never Alone — Kisima Ingitchuna. Права на видео принадлежат E-Line Media

Забрать оба проекта можно до 18:00 мск 27 апреля. На следующей неделе геймеров порадуют Breathedge — космическим симулятором от российской студии RedRuins Softworks.

Фото: Epic Games

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