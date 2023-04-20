Rutube отказался от назойливой рекламы в начале роликов
Поделиться
Rutube решил отказаться от назойливых рекламных вставок, которые автоматически включались в начале каждого видеоролика. Об этом пресс-служба российского видеохостинга сообщила «РИА Новости».
Для удобства пользователей платформы Rutube отказался от рекламных вставок, которые запускались автоматически перед каждым роликом. При этом рекламные вставки в середине и конце видео остались.
Представители платформы отметили, что они ставят в приоритет комфорт аудитории. А реклама в начале ролика сохранилась только в одном проекте — в «Шоу Воли».
Рекламные вставки в начале видео сохранились только для нового «Шоу Воли», первый выпуск которого появился на платформе в минувший понедельник.
К 1 апреля текущего года количество пользователей Rutube составило 23 млн человек. А месячная аудитория за год выросла на 134%. Об этом рассказал генеральный продюсер отечественного видеохостинга Давид Кочаров.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 апреля 2023
-
19:09
-
18:57
-
18:35
-
18:15
-
18:06
-
17:38
-
17:16
-
16:56
-
16:34
-
16:21
-
16:01
-
15:37
-
15:30
-
15:22
-
15:09
-
14:51
-
14:35
-
14:24
-
14:01
-
13:45
-
13:32
-
13:02
-
12:48
-
12:39
-
12:11
-
11:13
-
10:30
-
10:17
-
09:34
-
09:07
-
08:35
-
02:04
-
00:27
-
00:03
- 19 апреля 2023
-
23:29
Партнерский контент