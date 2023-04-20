Rutube отказался от назойливой рекламы в начале роликов

Rutube решил отказаться от назойливых рекламных вставок, которые автоматически включались в начале каждого видеоролика. Об этом пресс-служба российского видеохостинга сообщила «РИА Новости».

Для удобства пользователей платформы Rutube отказался от рекламных вставок, которые запускались автоматически перед каждым роликом. При этом рекламные вставки в середине и конце видео остались.

Представители платформы отметили, что они ставят в приоритет комфорт аудитории. А реклама в начале ролика сохранилась только в одном проекте — в «Шоу Воли».

Рекламные вставки в начале видео сохранились только для нового «Шоу Воли», первый выпуск которого появился на платформе в минувший понедельник.

К 1 апреля текущего года количество пользователей Rutube составило 23 млн человек. А месячная аудитория за год выросла на 134%. Об этом рассказал генеральный продюсер отечественного видеохостинга Давид Кочаров.