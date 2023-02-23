Valve раскрыла даты всех распродаж и фестивалей Steam в 2023 году
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Valve более подробно рассказала о ближайших распродажах и фестивалях в Steam. Так, после окончания Фестиваля загадок ближайшим ивентом станет Весенняя распродажа, которая стартует в середине марта. После этого распродажи будут проводить раз в сезон, разбавляя их тематическими фестивалями.
Расписание распродаж и фестивалей Steam на 2023 год
- Фестиваль загадок: 20–27 февраля
- Весенняя распродажа: 16–23 марта (крупная сезонная распродажа)
- Фестиваль головоломок: 24 апреля – 1 мая
- Фестиваль спорта: 15–22 мая
- «Играм быть»: 19–26 июня
- Летняя распродажа: 13–29 июля (крупная сезонная распродажа)
- Фестиваль стелса: 24–31 июля
- Фестиваль визуальных новелл: 7–14 августа
- Фестиваль стратегий: 28 августа – 4 сентября
- Фестиваль шутемапов: 25 сентября – 2 октября
- «Играм быть»: 9–16 октября
- «Страхи в Steam»: 26 октября – 2 ноября
- Осенняя распродажа: 21–28 ноября (крупная сезонная распродажа)
- Зимняя распродажа: 21 декабря 2023 года — 4 января 2024 года (крупная сезонная распродажа)
В Valve отметили, что некоторые даты всё ещё могут измениться.
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