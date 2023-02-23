Valve раскрыла даты всех распродаж и фестивалей Steam в 2023 году

Valve более подробно рассказала о ближайших распродажах и фестивалях в Steam. Так, после окончания Фестиваля загадок ближайшим ивентом станет Весенняя распродажа, которая стартует в середине марта. После этого распродажи будут проводить раз в сезон, разбавляя их тематическими фестивалями.

Расписание распродаж и фестивалей Steam на 2023 год

Фестиваль загадок : 20–27 февраля

: 20–27 февраля Весенняя распродажа : 16–23 марта (крупная сезонная распродажа)

: 16–23 марта (крупная сезонная распродажа) Фестиваль головоломок : 24 апреля – 1 мая

: 24 апреля – 1 мая Фестиваль спорта : 15–22 мая

: 15–22 мая « Играм быть »: 19–26 июня

»: 19–26 июня Летняя распродажа : 13–29 июля (крупная сезонная распродажа)

: 13–29 июля (крупная сезонная распродажа) Фестиваль стелса : 24–31 июля

: 24–31 июля Фестиваль визуальных новелл : 7–14 августа

: 7–14 августа Фестиваль стратегий : 28 августа – 4 сентября

: 28 августа – 4 сентября Фестиваль шутемапов : 25 сентября – 2 октября

: 25 сентября – 2 октября « Играм быть »: 9–16 октября

»: 9–16 октября « Страхи в Steam »: 26 октября – 2 ноября

»: 26 октября – 2 ноября Осенняя распродажа : 21–28 ноября (крупная сезонная распродажа)

: 21–28 ноября (крупная сезонная распродажа) Зимняя распродажа: 21 декабря 2023 года — 4 января 2024 года (крупная сезонная распродажа)

В Valve отметили, что некоторые даты всё ещё могут измениться.