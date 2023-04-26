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Авторы игры про Голлума из «Властелина колец» снова поменяли системные требования игры

Авторы игры про Голлума из «Властелина колец» снова поменяли системные требования игры
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Разработчики The Lord of the Rings: Gollum предоставили NVIDIA подробную информацию о требованиях к ПК, на котором может быть запущена их игра.

Оказалось, что новые данные слабо соотносятся с недавними планами разработчиков. Например, ещё неделю назад авторы заявляли, что для игры потребуется от 16 до 32 гигабайт оперативной памяти — теперь утверждается, что на ультра-настройках без трассировки лучей хватит 8 ГБ.

В Daedalic Entertainment «откатили» и другие изменения: к примеру, игра снова готова запуститься на ПК с видокартой GTX 1060 или RTX 2060, хотя ещё совсем неделю назад в минимальных требованиях значились RTX 3060 или RX 5700.

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