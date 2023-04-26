Авторы игры про Голлума из «Властелина колец» снова поменяли системные требования игры

Разработчики The Lord of the Rings: Gollum предоставили NVIDIA подробную информацию о требованиях к ПК, на котором может быть запущена их игра.
Оказалось, что новые данные слабо соотносятся с недавними планами разработчиков. Например, ещё неделю назад авторы заявляли, что для игры потребуется от 16 до 32 гигабайт оперативной памяти — теперь утверждается, что на ультра-настройках без трассировки лучей хватит 8 ГБ.
В Daedalic Entertainment «откатили» и другие изменения: к примеру, игра снова готова запуститься на ПК с видокартой GTX 1060 или RTX 2060, хотя ещё совсем неделю назад в минимальных требованиях значились RTX 3060 или RX 5700.
Слелс-экшен The Lord of the Rings: Gollum про путешествия Голлума по Средиземью должна выйти 25 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
- 26 апреля 2023
-
02:16
-
01:53
-
01:12
-
00:27
- 25 апреля 2023
-
23:44
-
22:02
-
21:33
-
20:39
-
20:00
-
19:50
-
19:34
-
18:59
-
18:52
-
18:31
-
18:24
-
17:52
-
17:49
-
17:29
-
17:27
-
17:10
-
17:02
-
16:59
-
16:52
-
16:40
-
16:18
-
16:01
-
15:38
-
15:17
-
14:54
-
14:46
-
14:15
-
14:12
-
13:42
-
13:34
-
13:31