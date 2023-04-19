У игры про Голлума из «Властелина колец» втихую подняли системные требования

Несколько дней назад авторы игры The Lord of the Rings: Gollum раскрыли системные требования игры. Они и без того оказались завышенными, однако разработчики пошли ещё дальше — они немного повысили требования к видеокарте.
Если до этого в минимальных требованиях указывалась GTX 1080 или RTX 2060, то теперь для запуска тайтла понадобятся как минимум RTX 3060 или RX 5700 XT. Повысились и рекомендуемые требования: вместо ранее указанной RTX 3080 нужна RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT.
Остальные системные требования в виде оперативной памяти и процессора не изменились.
Фото: Steam
The Lord of the Rings: Gollum — стелс-экшен, в котором предстоит играть за Голлума и путешествовать по Средиземью.
Игра выйдет 25 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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