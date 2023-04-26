Для The Last of Us на ПК вышел гигантский патч с массой улучшений

Naughty Dog выпустила свежий патч 1.0.4. для ПК-версии ремейка The Last of Us. Апдейт заметно оптимизирует работу процессора и видеокарты, а также улучшает качество текстур и разрешение при низких и средних настройках графики. Кроме того, обновление исправляет ряд мелких ошибок. Его вес составляет около 18 ГБ.
Авторы также улучшили прицеливание с помощью клавиатуры и мыши, исправили проблемы, из-за которых текстуры неправильно отображались на видеокартах AMD. Ещё разработчики обновили полосу видеопамяти, убрали баг, из-за которого предупреждение о загрузке шейдеров не появлялось после перезапуска игры, и доработали многое другое.
Фото: Naughty Dog
На YouTube-канале Voyagers Revenge недавно вышло видео, в котором можно увидеть, как ремейк The Last of Us выглядит на ПК от первого лица. Если ранее были только подобные фото, сейчас можно посмотреть на живой геймплей.
- 26 апреля 2023
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