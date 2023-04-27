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Rutube потратит 30 млрд рублей, чтобы догнать YouTube

Rutube потратит 30 млрд рублей, чтобы догнать YouTube
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По информации газеты «Коммерсантъ», видеохостинг Rutube рассчитывает догнать YouTube по ключевым техническим показателям и потратить на это около 30 млрд рублей. В программу обновления инфраструктуры входит и расширение сети географически распределённых серверов.

Отмечается, что изначально Rutube запрашивал 50-55 млрд рублей, но конечная сумма составила 30 млрд. Хостингу нужно примерно 15 тыс. серверов.

Rutube необходимо около 15 тыс. серверов. Такой объём обычно приобретают крупные компании, как «Сбер», «Яндекс» или VK.

Эксперты считают, что из-за массовых увольнений Rutube может и не получить должного развития даже при наличии большой суммы. В феврале видеохостинг покинул гендиректор Александр Моисеев, а потом ушли и другие ключевые члены команды.

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