На съёмках «Флэша» Майкл Китон сфотографировался для внука в образе Бэтмена
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Режиссёр нового «Флэша» Андрес Мускетти рассказал, что знаменитого актёра Майкла Китона переполняли эмоции, когда он впервые вошёл в воссозданную бэт-пещеру из «Бэтменов» Тима Бёртона. Китон последний раз был в этой бэт-пещере более 30 лет назад — на съёмках картины «Бэтмен возвращается» 1992 года.
«Когда Китон прибыл на съёмочную площадку, бэт-пещера была уже готова. Он некоторое время стоял с широко открытыми глазами. В тот момент я не хотел тревожить его.
Мускетти вспомнил, что когда Майкл надел костюм Бэтмена, он попросил сфотографировать его в таком виде для внука. Этот момент, по словам режиссёра, тоже был очень эмоциональным.
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Премьера «Флэша» в кинотеатрах состоится уже 16 июня, но не в России.
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