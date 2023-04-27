На съёмках «Флэша» Майкл Китон сфотографировался для внука в образе Бэтмена

Режиссёр нового «Флэша» Андрес Мускетти рассказал, что знаменитого актёра Майкла Китона переполняли эмоции, когда он впервые вошёл в воссозданную бэт-пещеру из «Бэтменов» Тима Бёртона. Китон последний раз был в этой бэт-пещере более 30 лет назад — на съёмках картины «Бэтмен возвращается» 1992 года.

«Когда Китон прибыл на съёмочную площадку, бэт-пещера была уже готова. Он некоторое время стоял с широко открытыми глазами. В тот момент я не хотел тревожить его.

Мускетти вспомнил, что когда Майкл надел костюм Бэтмена, он попросил сфотографировать его в таком виде для внука. Этот момент, по словам режиссёра, тоже был очень эмоциональным.

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Премьера «Флэша» в кинотеатрах состоится уже 16 июня, но не в России.