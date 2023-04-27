В Dota 2 нашли баг, который уничтожает фонтан — игроки не могут лечиться и брать предметы

После глобального обновления Dota 2 до версии 7.33 игроки обнаружили критическую ошибку, которая уничтожает фонтан одной из команд.

Механика бага исходит от Терзателя — нового мини-босса, который отражает получаемый урон в атакующего. Если Primal Beast использует ультимейт на Терзателя, а в процессе перемещается на базу противника с помощью Io, то фонтан начинает атаковать босса и уничтожается.

Видео доступно на YouTube-канале Pinguluk. Права на видео принадлежат Pinguluk.

Этой ночью Valve исправили баг, но, судя по всему, лишь частично. Некоторые игроки сообщают, что у них ошибка проявляется так же, как прежде, а другие говорят, что для этого подходит второй или третий Терзатель.

При уничтожении фонтана все игроки команды лишаются возможности восстановить здоровье и ману на базе. Кроме того, теряется доступ к нейтральным предметам, а курьеры теряют неуязвимость.