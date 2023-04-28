Русская озвучка для Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» готова уже на 70%
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Студия GamesVoice поделилась прогрессом работы над русской озвучкой Hogwarts Legacy. Как рассказали локализаторы, отечественный дубляж готов уже на 70% — спустя два с половиной месяца после анонса. В ближайшее время авторы планируют выпустить новый дневник разработчиков, в котором они покажут новых актёров озвучки и сам процесс записи голосов.
В своём обращении GamesVoice также намекнула на локализацию другой новинки — Star Wars Jedi: Survivor, которая поступила в продажу 28 апреля.
Озвучка игры Hogwarts Legacy записана уже на 70%. Мы подумали, что этот факт порадует вас не меньше, чем очередной выпуск дневников, который, кстати, появится в ближайшее время и продолжит знакомить вас с голосами участвующих актёров. Следите за нашими новостями, и да пребудет с вами… кхм… в общем, да, просто следите за нашими новостями.
GamesVoice анонсировала русскую озвучку для Hogwarts Legacy 10 февраля. Всего за десять дней фанаты собрали необходимую сумму в 1,9 млн рублей.
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