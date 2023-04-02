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Создатели русской озвучки для Hogwarts Legacy представили актёров дубляжа

Создатели русской озвучки для Hogwarts Legacy представили актёров дубляжа
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GamesVoice раскрыла актёрский состав русской озвучки игры Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру». Этих актёров аудитория слышала на демонстрации озвученного пролога. Костяк команды составили звёзды русского дубляжа, которых многие слышали в самых разных фильмах, мультфильмах и играх.

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Студия GamesVoice показала целых 20 минут Hogwarts Legacy с русской озвучкой

Актёрский состав русской озвучки Hogwarts Legacy

  • Александр Хотченков (Юджин Крабс из «Губки Боба») — Элеазар Фиг.
  • Константин Карасик (злодей Ваас из Far Cry 3) — Джордж Озрик.
  • Леонид Белозорович (ХРАЗ из Atomic Heart, Детмольд из «Ведьмака 2») — Гоблин-банкир.
  • Василий Бочкарёв (Зур из Destiny 2, Альбус Дамблдор из фильмов о Гарри Поттере) — Персиваль Рэкхем.
  • Алексей Войтюк (детектив Т.Фуско из «Твин Пикса», также работал над озвучкой сериалов «Во все тяжкие», «Чёрное зеркало» и «Секретные материалы») — Чарльз Руквуд.
  • Георгий Мартиросян (Аурелион Сол из League of Legends, Чернорук Разрушитель из фильма «Варкрафт») — Ранрок.
  • Даниил Эльдаров (Люк Скайуокер из оригинальной трилогии «Звёздные войны», Капитан Америка в киновселенной Marvel) — Финеас Найджелус Блэк.
  • Алексей Колган (Шрек из серии мультфильмов) — Распределяющая шляпа.
  • Ольга Сирина (Рон Уизли из серии фильмов о «Гарри Поттере») — Матильда Уизли.

Команда GamesVoice также утвердила актёров озвучки главных героев, им голоса подарят молодые Анна Галицкая и Даниил Бледный. О них студия расскажет в будущих дневниках.

Сейчас студия записала для игры голоса 38 актёров, озвучено почти 10 часов итогового хронометража — это почти треть всей работы. Все герои из пролога уже записаны во всю игру в полном объёме. Точную дату выхода озвучки авторы пока не назначили.

Третий дневник русской озвучки Hogwarts Legacy

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice.

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