Создатели русской озвучки для Hogwarts Legacy представили актёров дубляжа

GamesVoice раскрыла актёрский состав русской озвучки игры Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру». Этих актёров аудитория слышала на демонстрации озвученного пролога. Костяк команды составили звёзды русского дубляжа, которых многие слышали в самых разных фильмах, мультфильмах и играх.

Материалы по теме Видео Студия GamesVoice показала целых 20 минут Hogwarts Legacy с русской озвучкой

Актёрский состав русской озвучки Hogwarts Legacy

Александр Хотченков (Юджин Крабс из «Губки Боба») — Элеазар Фиг.

(Юджин Крабс из «Губки Боба») — Элеазар Фиг. Константин Карасик (злодей Ваас из Far Cry 3) — Джордж Озрик.

(злодей Ваас из Far Cry 3) — Джордж Озрик. Леонид Белозорович (ХРАЗ из Atomic Heart, Детмольд из «Ведьмака 2») — Гоблин-банкир.

(ХРАЗ из Atomic Heart, Детмольд из «Ведьмака 2») — Гоблин-банкир. Василий Бочкарёв (Зур из Destiny 2, Альбус Дамблдор из фильмов о Гарри Поттере) — Персиваль Рэкхем.

(Зур из Destiny 2, Альбус Дамблдор из фильмов о Гарри Поттере) — Персиваль Рэкхем. Алексей Войтюк (детектив Т.Фуско из «Твин Пикса», также работал над озвучкой сериалов «Во все тяжкие», «Чёрное зеркало» и «Секретные материалы») — Чарльз Руквуд.

(детектив Т.Фуско из «Твин Пикса», также работал над озвучкой сериалов «Во все тяжкие», «Чёрное зеркало» и «Секретные материалы») — Чарльз Руквуд. Георгий Мартиросян (Аурелион Сол из League of Legends, Чернорук Разрушитель из фильма «Варкрафт») — Ранрок.

(Аурелион Сол из League of Legends, Чернорук Разрушитель из фильма «Варкрафт») — Ранрок. Даниил Эльдаров (Люк Скайуокер из оригинальной трилогии «Звёздные войны», Капитан Америка в киновселенной Marvel) — Финеас Найджелус Блэк.

(Люк Скайуокер из оригинальной трилогии «Звёздные войны», Капитан Америка в киновселенной Marvel) — Финеас Найджелус Блэк. Алексей Колган (Шрек из серии мультфильмов) — Распределяющая шляпа.

(Шрек из серии мультфильмов) — Распределяющая шляпа. Ольга Сирина (Рон Уизли из серии фильмов о «Гарри Поттере») — Матильда Уизли.

Команда GamesVoice также утвердила актёров озвучки главных героев, им голоса подарят молодые Анна Галицкая и Даниил Бледный. О них студия расскажет в будущих дневниках.

Сейчас студия записала для игры голоса 38 актёров, озвучено почти 10 часов итогового хронометража — это почти треть всей работы. Все герои из пролога уже записаны во всю игру в полном объёме. Точную дату выхода озвучки авторы пока не назначили.

Третий дневник русской озвучки Hogwarts Legacy

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice.