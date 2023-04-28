Вышел трейлер фильма «Кентавр» с Юрой Борисовым в главной роли

«Атмосфера кино» презентовала первый трейлер российского триллера «Кентавр». В ролике показали сюжетную завязку и массу бессвязных сюжетных отрывков. По словам авторов, это будет мрачный и очень тревожный фильм о таксисте, который подвозит загадочную девушку Лизу. По сюжету её преследуют двое мужчин, которые ищут серийного маньяка-убийцу.

Первый трейлер фильма «Кентавр»

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат ID Production.

В «Кентавре» главные роли исполнили Юра Борисов («Серебряные коньки») и Анастасия Талызина («Молчание»). А одним из продюсеров числится Илья Найшуллер — постановщик нашумевшего американского боевика «Никто» и не менее популярного экшена «Хардкор».

Постер фильма «Кентавр»

Фото: ID Production

Премьера «Кентавра» состоится 13 июля.