Вышел трейлер фильма «Кентавр» с Юрой Борисовым в главной роли
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«Атмосфера кино» презентовала первый трейлер российского триллера «Кентавр». В ролике показали сюжетную завязку и массу бессвязных сюжетных отрывков. По словам авторов, это будет мрачный и очень тревожный фильм о таксисте, который подвозит загадочную девушку Лизу. По сюжету её преследуют двое мужчин, которые ищут серийного маньяка-убийцу.
Первый трейлер фильма «Кентавр»
Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат ID Production.
В «Кентавре» главные роли исполнили Юра Борисов («Серебряные коньки») и Анастасия Талызина («Молчание»). А одним из продюсеров числится Илья Найшуллер — постановщик нашумевшего американского боевика «Никто» и не менее популярного экшена «Хардкор».
Постер фильма «Кентавр»
Фото: ID Production
Премьера «Кентавра» состоится 13 июля.
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