Киносети России потеряли миллиарды рублей из-за ухода голливудских студий

Издание РБК изучило бухгалтерскую отчётность, опубликованную крупнейшими киносетями России. Из неё стало известно, что киносети понесли миллиардные убытки по итогам 2022 года, а их выручка упала примерно в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Объединённые киносети «Формула кино» и «Синема парк» в 2022 году потеряли 43,2% выручки — она снизилась до 4,6 млрд руб. Это сопоставимо с результатом 2020 года, когда из-за мер по борьбе с пандемией кинотеатры не работали несколько месяцев. «Синема парк» в 2022-м потерял 1,8 млрд рублей.

Проблемы замечены и у «Киномакса». Прибыль сети упала на 46,6%, примерно до 2 млрд рублей, хотя ранее чистая прибыль составляла почти 200 млн рублей.

На графике ниже можно проследить, как изменились доходы крупнейших киносетей России за последние четыре года. Ситуацию трудно назвать стабильной.

Фото: РБК

Ведущий эксперт агентства InterMedia Павел Соломатин считает, что пока сложно сказать, какие перспективы развития есть у кинотеатров в этом году.

Если раньше мы могли наблюдать в месяц по три-четыре хорошо работающих фильма из разных сегментов — как блокбастеров, так и «средних» картин, то сейчас за четыре месяца мы увидели только три сильных фильма — «Чебурашка», «Джон Уик 4» и «Вызов».

Какую-то надежду кинотеатрам России могут давать хиты, такие как «Чебурашка». Лента принесла более 7 млрд рублей.