Apple запустила производство EarPods с разъёмом Type-C для iPhone 15 — MacRumors
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По слухам, все четыре модели iPhone 15 будут оснащены портом Type-C вместо Lightning. По данным инсайдера ShrimpApplePro, компания Apple уже запустила массовое производство наушников EarPods с разъёмом UType-C — для iPhone нового поколения.
Новые наушники EarPods будут подключаться напрямую к порту Type-C на моделях iPhone 15. Проводные наушники Apple сейчас доступны с разъёмами Lightning или разъёмом 3,5 мм — обе версии стоят $ 19.
Наушники EarPods стали менее популярными с тех пор, как Apple выпустила беспроводные AirPods в 2016 году и убрала стандартный разъём для наушников на iPhone.
По слухам, Apple официально презентует новый iPhone 15 в сентябре этого года. Примерно в это же время стоит ждать новые наушники EarPods.
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