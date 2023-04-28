Apple запустила производство EarPods с разъёмом Type-C для iPhone 15 — MacRumors

По слухам, все четыре модели iPhone 15 будут оснащены портом Type-C вместо Lightning. По данным инсайдера ShrimpApplePro, компания Apple уже запустила массовое производство наушников EarPods с разъёмом UType-C — для iPhone нового поколения.

Новые наушники EarPods будут подключаться напрямую к порту Type-C на моделях iPhone 15. Проводные наушники Apple сейчас доступны с разъёмами Lightning или разъёмом 3,5 мм — обе версии стоят $ 19.

Наушники EarPods стали менее популярными с тех пор, как Apple выпустила беспроводные AirPods в 2016 году и убрала стандартный разъём для наушников на iPhone.

По слухам, Apple официально презентует новый iPhone 15 в сентябре этого года. Примерно в это же время стоит ждать новые наушники EarPods.