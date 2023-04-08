В Сети опубликовали изображения iPhone 15 Pro

Портал 9to5Mac презентовал первые изображения смартфона iPhone 15 Pro и рассказал об особенностях конструкции и дизайна гаджета.

Фото: 9to5Mac

Пользователи iPhone 14 отмечают, что у устройства довольно острые края рамки. А рамка в iPhone 15 Pro будет с более округлыми углами, при этом она из крепкого титанового сплава.

Фото: 9to5Mac

Блок с основной камерой в iPhone 15 Pro будет больше, чем в 14-й модели, а сами объективы камер будут выступать в два раза дальше, чем у iPhone 14.

Фото: 9to5Mac

Фото: 9to5Mac

Фото: 9to5Mac

Порт USB-C c выходом iPhone 15 станет стандартом для всех новых смартфонов Apple. При этом скорость зарядки в разных моделях будет зависеть от их мощности.

Фото: 9to5Mac

В iPhone 15 Pro не будет механических кнопок, вместо них будут твердотельные тактильные клавиши. С их помощью можно будет и регулировать громкость, и переключать аппарат в беззвучный режим. Каждый блок кнопок будет привязан к отдельному тактильному движку.

Фото: 9to5Mac

Размер экрана у iPhone 15 Pro будет меньше, чем у iPhone 14. Сами габариты тоже будут заметно меньше — длина и ширина составят 146,47х70,46 мм. Напомним: у 14-й модели — 147,46х71, 45 мм. Но толщина аппарата при этом увеличится с 7,84 до 8,24 мм.

Фото: 9to5Mac

А ширина стекла Ceramic Shield у iPhone 15 Pro составит около 1,55 мм, оно будет практически бесшовно соединено с титановой рамкой.

Фото: 9to5Mac

Инсайдеры сообщают, что iPhone 15 Pro получит совершенно новый цвет — он описывается как насыщенно-красный. При этом модель в чёрной, белой, золотой и фиолетовой расцветках тоже будут в свободной продаже.

Фото: 9to5Mac

Рендеры с изображениями iPhone 15 Pro созданы на основе утечек от различных источников и инсайдеров. Информацию также предоставили производители аксессуаров MFi. К ним в руки попали CAD-изображения новых моделей смартфонов от Apple.

В марте стало известно, что Apple собирается каждый год выделять на производство своих фильмов $ 1 млрд, а также самостоятельно выпускать эти ленты в кинопрокат. Этой информацией поделилось издание Bloomberg.