Вышел новый проморолик фильма «Форсаж 10» — он посвящён злодею Данте

Новый проморолик фильма «Форсаж 10» посвятили сумасбродному антагонисту Данте, которого играет Джейсон Момоа («Аквамен»).

Момоа напомнил, что очень любит мотоциклы и тачки, поэтому он сразу согласился сняться в десятой части «Форсажа», чтобы погонять на огромных скоростях по Риму и другим красивым городам. Джейсон вспомнил, что он не играл злодеев около десяти лет. Вин Дизель подчеркнул, что Данте в исполнении Момоа идеально вписывается в мифологию всей киносаги.

Новый проморолик к фильму «Форсаж 10»

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Форсаж 10» расскажет, как Доминик Торетто столкнётся с новым врагом, который будет угрожать всей его семье. А семья для Доминика — превыше всего. По словам Дизеля, последняя часть франшизы выйдет на экраны в 2025 году. Режиссёром ленты вновь выступит Луи Летерье, а съёмки должны стартовать в начале 2024-го.