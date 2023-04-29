«Один из худших релизов за годы»— эксперты уничтожили Star Wars Jedi: Survivor на ПК

Технический специалист издания Digital Foundry Алекс Батталия выпустил ролик, посвящённый Star Wars Jedi: Survivor. Эксперт протестировал экшен на различных ПК-конфигурациях и пришёл к выводу, что это один из худших компьютерных релизов за последние несколько лет.
Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry и Electronic Arts
В первую очередь эксперт раскритиковал подтормаживания и нестабильную частоту кадров игры. Star Wars Jedi: Survivor работает плохо не только на среднебюджетных, но и на топовом ПК с процессором Intel Core i9-12900K и видеокартой RTX 4090. Подтормаживания возникают не только в больших локациях, но и в относительно небольших зонах, в которых может не быть врагов и каких-то сложных спецэффектов.
По словам эксперта, проблемы Survivor во многом связаны с неэффективным использованием процессора. Тесты показали, что игра нагружает всего лишь два потока вместо указанных в системных требованиях восьми. Судя по всему, аналогичная ситуация происходит и с работой видеокарты. Именно поэтому, считает Батталия, новинка не удерживает стабильные 60 FPS даже на самых мощных конфигурациях в мире.
В заключение эксперт заявил, что не рекомендует Star Wars Jedi: Survivor. По его словам, игру в таком состоянии просто нельзя было выпускать. Electronic Arts и разработчики из Respawn уже принесли извинения игрокам и начали работу над исправлениями ужасного технического состояния проекта.
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