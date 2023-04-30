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Житель Таиланда выиграл в лотерею с помощью ChatGPT

Житель Таиланда выиграл в лотерею с помощью ChatGPT
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Таиландец Паттавикорн Бунрин выиграл в лотерею, прибегнув к помощи чат-бота ChatGPT. ИИ сгенерировал для победы необходимые числа. Бунрин выиграл не так много — всего 2000 батов (примерно 4700 рублей).

Чтобы выиграть в лотерею, Паттавикорн задал чат-боту гипотетические вопросы о лотерее, а также дал ИИ предыдущие цифры, с помощью которых люди побеждали в лотерее. В итоге ChatGPT сформировал четыре комбинации — 57, 27, 29 и 99. Они и выпали на розыгрыше.

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ChatGPT отметил, что самый главный фактор для победы в любой лотерее — это удача. Чат-бот просил Бунрина не фокусироваться на желании сорвать куш. Паттавикорн заявил, что будет и дальше использовать ИИ для того, чтобы в итоге когда-нибудь сорвать более крупный выигрыш.

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