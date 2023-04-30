Российская 9 Pandas вышла в верхнюю сетку Berlin Major 2023 по Dota 2

В Берлине завершились матчи группы А в рамках ESL One Berlin Major 2023 по Dota 2 — по итогам определились коллективы, которые проходят в верхнюю сетку плей-офф.

Шанс на ошибку в стадии игр на вылет получат европейские Gaimin Gladiators и Team Liquid, российская 9 Pandas и PSG.LGD из Китая.

Ещё одна отечественная пятёрка BetBoom Team сыграет в переигровках за места в нижней сетки с Evil Geniuses, и Team Aster — слабейшая из этой троицы — покинет главный турнир весны уже сегодня.

Фото: Liquipedia

ESL One Berlin Major 2023 — первый крупный турнир по Dota 2 после выхода глобального обновления «Новые горизонты», которое вышло неделю назад. Призовой фонд чемпионата составляет $ 500 тыс. и 2700 очков рейтинга Dota Pro Circuit.