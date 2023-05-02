Группа Киану Ривза выпустит новый альбом через 20 лет после распада

Рок-группа Dogstar, одним из сооснователей которых является известный актёр Киану Ривз, объявила о своём воссоединении и новых проектах.

На прошлой неделе музыканты из Dogstar поделились снимками с общей фотосессии, а затем рассказали, что планируют выпустить новый альбом этим летом. После этого группа намерена дать несколько живых концертов.

Как только всё выяснится, мы сразу сообщим детали. Нам ещё многое нужно сделать, но будьте уверены, что мы собрали фантастическую команду и работаем. Это самая интересная и содержательная музыка, которую мы когда-либо делали.

Группу Dogstar основали Киану Ривз и Роберт Мэйлхаус в начале 1990-х, она выпустила по альбому в 1996 и 2000 году. При этом Ривз выполнял роль басиста и бэк-вокалиста и после того, как стал популярным актёром, — вплоть до распада группы в 2002 году.