Команда mou вновь стала чемпионом медиалиги Fonbet по CS:GO

В столичном комплексе Colizeum завершился второй сезон Fonbet Media eLeague по Counter-Strike: Global Offensive — шоу-турнира, участие в котором приняли команды блогеров, стримеров и про-игроков.
Как и в первом сезоне, победу одержал коллектив с участием киберспортсмена Рустема mou Телепова: вместе с ним играли комментатор и стример Алексей Пчёлкин, блогер Vin Benzin и про-игроки kisexd и qsiff.
Фото: Fonbet
В финале пятёрка Моу выиграла у состава стримеров pokanoname и quickhuntik со счётом 2:0. Победитель турнира получил 420 тыс. рублей, второй финалист забрал 350 тыс. рублей.
Общий призовой фонд Fonbet Media eLeague Season 2 составил 1,5 млн рублей. Участие в шоу-турнире приняли восемь команд, состоящих из популярных блогеров и киберспортсменов.
- 2 мая 2023
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