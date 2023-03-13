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Команда mou и Megarush победила в шоу-турнире по CS:GO в Москве с призовыми 1,5 млн рублей

В московской киберспортивной арене Colizeum завершился турнир Fonbet Media eLeague по Counter-Strike: Global Offensive, участие в котором приняли команды блогеров, стримеров и про-игроков.

Чемпионом стал одержал коллектив +W, за который выступали Рустем mou Телепов из Forward Gaming, блогер Алик Megarush Нифталиев и игрок медиафутбольной команды 2DROTS Андрей «Белка» Белов.

В финале Моу и его тиммейты уверенно переиграли пятёрку стримера Артёма malik_cs Архипова и Карена из 2DROTS — серия завершилась со счётом 2:1 (12-16, 16-11, 16-13). Сам Телепов был признан лучшим игроком турнира с рейтингом KD 1.7.

Призовой фонд Fonbet Media eLeague составил 1,5 млн рублей. Участие в шоу-турнире приняли шесть команд из популярных блогеров и киберспортсменов.