Apple и Google совместно разработают технологию для защиты от слежки

Apple и Google объявили о сотрудничестве в сфере защиты пользователей от слежки. Об этом сообщается на официальном сайте Apple. Два крупнейших IT-гиганта объединятся, чтобы создать новую универсальную спецификацию, которая защитит пользователей от возможного отслеживания другими лицами c помощью Bluetooth-маячков и трекеров. Затею уже поддержали в том числе Samsung, Eufy Security и многие другие компании.

Как рассказал вице-президент Apple Рон Хуанг, компания запускала в продажу маячки AirTag для того, чтобы помочь пользователям с поиском утерянных вещей. Однако злоумышленники начали применять изобретение в целях сталкинга и мошенничества, из-за чего для устройства необходимо разработать защиту от «неправомерного использования».

Его поддержал вице-президент Google Дэйв Берк. Топ-менеджер отметил, что компании уже начали работу над решением проблемы, которое будет доступно пользователям платформ iOS и Android до конца 2023 года. Что именно