Издатели, метки и опечатки: Valve представила обновлённый поиск в Steam

5 мая Valve выпустила большое обновление Steam. Разработчики изучили типичные запросы пользователей и внедрили в магазин несколько важных изменений.
Так, теперь в поиске Steam можно искать не только игры, но и проекты по меткам. Например, пользователи теперь могут ввести «Бесплатная игра» и перейти по соответствующему тегу со списком бесплатных игр. Кроме того, если игрок хочет найти тайтлы определённого издателя, то теперь его тоже можно вводить прямо в поисковой строке.
Фото: Steam
Другое важное нововведение — Steam теперь учитывает опечатки. Даже если пользователь вводит неверное название, магазин предлагает наиболее близкий к тексту вариант. Функция уже была доступна в магазине какое-то время, однако в Valve доработали её на основе отзывов геймеров.
Фото: Steam
- 5 мая 2023
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