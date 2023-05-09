Крутой Джейсон Стэйтем и три гигантские акулы — в трейлере фильма «Мег 2: Впадина»

Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Мег 2: Впадина». Эта лента — продолжение фильма «Мег: Монстр глубины». Главную роль снова исполнил известный актёр Джейсон Стэйтем.

В ролике показали трёх мегалодонов, которые терроризируют местных жителей. Для борьбы с ними учёные заручатся помощью спасателя-подводника Джонаса Тейлора, который в прошлом одолел одну гигантскую акулу. Сейчас их будет сразу три, поэтому Тейлору придётся постараться.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Вместе со Стэйтемом в ленте сыграли Клифф Кёртис, Сиенна Гиллори, Ву Джун и другие. Режиссёром выступил Бен Уитли.

Картина «Мег 2: Впадина» выйдет в прокат 4 августа, но в России фильм не выйдет.