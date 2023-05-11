Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Том Хэнкс назвал своего кандидата на роль нового Джеймса Бонда

Актёр Том Хэнкс назвал своего кандидата на роль нового Джеймса Бонда
Комментарии

Дэниел Крейг в последний раз сыграл Джеймса Бонда в ленте «Не время умирать» 2021 года. С тех пор фанаты активно думают о том, кто заменит Крейга и станет новым агентом 007.

Во время недавнего интервью BBC культовый актёр Том Хэнкс, известный по фильмам «Филадельфия» и «Форрест Гамп» назвал своего кандидата на роль Бонда. По мнению Хэнкса, новым агентом 007 вполне мог бы стать Идрис Эльба.

Поймите это. У Джеймса Бонда есть лицензия на убийство. Я бы выдал эту лицензию Идрису Эльбе только на основе той работы, которую я видел в его исполнении.

Кастинг-директор фильмов про Джеймса Бонда Дэбби МакУильямс говорила, что новым агентом 007 точно не станет молодой актёр. Идрису Эльбе 50 лет, однако для роли искали 30-летнего мужчину.

Материалы по теме
Каким получился сериал «Королева Шарлотта»: это спин-офф «Бриджертонов» от Netflix
Каким получился сериал «Королева Шарлотта»: это спин-офф «Бриджертонов» от Netflix
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023