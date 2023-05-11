Blizzard рассказала о сезонах, боевом пропуске и донатах в Diablo 4

Blizzard продолжает делиться деталями Diablo 4. Компания рассказала про боевой пропуск, внутриигровой магазин и детально про сезоны. Авторы обозначили, чем смогут заниматься геймеры после прохождения сюжета.
Так, новые сезоны будут выходить ежеквартально, в них будут добавлены дополнительные возможности игрового процесса, квестовые линии (как со старыми, так и с новыми персонажами), легендарные предметы, изменения баланса классов и многое другое, включая, конечно же, боевые пропуска. В бесплатном пропуске будет 27 уровней, а за премиальный пропуск по цене $ 10 геймеры получат 63 уровня.
Первый сезон начнётся в середине или конце июля и продлится три месяца. Как боевой пропуск будет выглядеть, можно увидеть ниже.
Фото: Blizzard
Что касается внутриигрового магазина, то в нём можно будет покупать косметические предметы, то есть те, которые влияют только на внешний вид чего-либо. Никаких преимуществ для игры предметы давать не будут. Примеры предметов косметики можно увидеть на скриншотах ниже.
Фото: Blizzard
Фото: Blizzard
Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры начнут играть на четыре дня раньше — 2 июня. C 12 по 14 мая Blizzard проведёт ещё один бета-тест для всех желающих.
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