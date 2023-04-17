Diablo 4 будет работать в разрешении 4К на Xbox Series X и в 1080р на Xbox Series S
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Руководитель разработчик Diablo 4 Род Фергюссон поделился деталями работы экшена на консолях Xbox. Так, на Xbox Series X игра будет работать в разрешении 4К при 60 FPS, на Xbox Series S — в разрешении 1080р и тех же 60 кадрах в секунду.
Фергюссон отметил, что на обеих консолях Diablo 4 выглядит и играется просто великолепно. Пользователи Xbox, по его словам, смогут насладиться тем же бесшовным миром без подзагрузок, как и геймеры на ПК. Разработчик заявил, что авторы стремились сделать так, чтобы новинка понравилась не только ветеранам серии, но и новичкам, которые незнакомы с прошлыми играми франшизы.
Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры начнут играть на четыре дня раньше — 2 июня.
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